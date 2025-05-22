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期貨商論壇／奇鋐期 正向看待

經濟日報／ 記者崔馨方整理

奇鋐（3017）第1季營收233.3億元，季增11.6%、年增52.4%，每股盈餘（EPS）達8.28元，創下單季歷史新高，主要受惠人工智慧（AI）伺服器散熱模組與水冷產品出貨大增；整體展望仍偏樂觀，建議投資人可正向看待奇鋐期後市潛力。

展望2025年，國票期貨分析師廖千慧表示，雖然外界關注美國關稅以及匯率波動，但目前並未對營運造成明顯衝擊，奇鋐仍維持滿載水準。

奇鋐亦積極投入未來技術布局，目前針對兩相式液冷系統進行GPU模組驗證測試，並已在新興的人形機器人領域出貨風扇與散熱器，未來更將導入減速器等產品，持續拓展應用市場。

針對全年營運展望，奇鋐全年營收有望年增超過35%，且營收與毛利率皆有逐季成長潛力；第2季營運動能將持續上升，有望較第1季呈現雙位數百分比的成長。

不過，奇鋐也指出，第3季將面臨GB200與GB300平台交替轉換期，以及美國關稅不確定性等變數，營收可能呈現持平或小幅成長。但隨著第4季GB300平台量產啟動，加上傳統旺季與單價結構提升等利多因素，有望推升營運再創高峰。（國票期貨提供）

美國 營收 奇鋐

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