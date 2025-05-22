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期貨商論壇／原油期 上檔有壓

經濟日報／ 記者崔馨方整理

近日美國總統川普政府關稅議題進展較少，但地緣政治風險為油價帶來支撐。期貨分析師表示，在油價低檔情況下，石油輸出國組織與盟國（OPEC+）增產意願不高，但如油價受地緣政治風險推動上揚，將激勵成員國按計畫增產，油價後市可能維持上檔有壓格局。

展望後市， 國泰期貨分析師李修豪表示，儘管中東地緣政治風險對油價構成支撐，但OPEC+計畫在未來幾個月逐步解除生產限制，觀察4月OPEC+生產情況，原定計畫為每日增產13.8萬桶，實際為每日減產10.6萬桶，整體產量不增反減。

據美國情資指出，以色列正進行打擊伊朗核設施的軍事準備，包括調動空射彈藥及空中演習，加上儘管伊朗和美國將於本周稍晚舉行新一輪核談判，但雙方針對濃縮鈾議題立場皆強硬，伊朗最高領袖哈米尼近日表態，對與美國就德黑蘭核子計畫進行談判是否能達成協議不抱期待，如伊朗進行報復措施，可能藉由阻止油輪通過荷姆茲海峽，使短期原油供應受阻。

供需方面，截至16日的一周EIA商業原油庫存意外上升132.8萬桶，儘管當前汽油庫存總量仍較五年平均水平低2%，但在旅遊旺季到來前，庫存不減反增，顯示需求不佳。（國泰期貨提供）

美國 油價 伊朗

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