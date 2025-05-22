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台指期 外資加碼空單

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料庫
台股示意圖。 聯合報系資料庫

台股期現雙市昨（22）日同步走跌，集中市場加權指數跌132點收21,670點，台指期則跌180點至21,503點，逆價差達167.96點。期貨分析師建議，台指期目前仍處量縮整理階段，短線受限於台積電熄火震盪，近期將維持區間整理，偏向震盪盤整格局。

台指期昨日呈現開低震盪整理，指數受美股下挫影響，開盤跳空開低，而CoWoS先進封裝、航運類股成為撐盤重點，終場指數下跌180點，以紅十字K棒作收。

元富期貨指出，目前指數雖回落至5日均線下方，但仍有部分低接買盤進場支撐，整體仍維持區間震盪格局，短線可留意美債走勢對市場情緒的影響。

另外，昨日台指期雖然跌破5日均線，不過收盤留有長下影線，顯示投資人逢低承接意願仍強，指數仍維持在高檔橫盤整理區間。後續建議關注採購經理人指數（PMI）初值，以評估主要經濟體在全球貿易情勢變化下的經濟韌性。

台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少2,281口至1,501口，其中外資淨空單增加1,810口至40,656口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少2,911口至4,348口。

永豐期貨分析，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在22,000點，週賣權最大OI落在21,000點 ; 月買權最大OI落在23,700點，月賣權最大OI落在20,600 點。

全月份未平倉量put／call ratio值由1.14下降至1。VIX指數上升0.05至25.31。外資台指期買權淨金額-0.45億元；賣權淨金額-0.45億元。整體選擇權籌碼面偏空。

群益期貨表示，近月選擇權籌碼呈現謹慎格局，賣權OI大於買權OI的差距約五千餘口，買權與賣權OI增量變化相近。

周選方面，買權OI總量轉為高於賣權，目前多空力道仍勢均力敵，互不相讓。

外資在期現貨市場採取觀望策略，自營商於選擇權操作亦偏向保守，月選亦顯示出相對謹慎的態度，整體籌碼面維持偏中性的態勢。

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