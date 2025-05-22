外資看弱美元看好黃金 台幣黃金期貨買賣價差較銀樓小

美元走軟及交易員權衡美國財政政策與中東局勢再度緊張的相關憂慮，黃金現貨連續第三日上漲，攀高1%至每英兩3,322.54美元。投資專家表示，國內投資人除可交易黃金ETF、黃金基金之外，也可以在期貨市場交易黃金期貨。

國內投資人要在國內期貨交易所交易黃金期貨，須先到期貨商開立期貨帳戶，並繳保證金。目前期交所提供新台幣計價、美元計價的黃金期貨，以台幣黃金期貨為例，原始保證金為9.2萬元，維持保證金為7.1萬元，換句話說，投資人只要準備9.2萬元，就可以開始投資。不過，期貨商品波動大，投資人應留意自身可承受風險，除可提高本身保證金部位之外，也不宜將全數身家投入，須控制投資部位。

期貨商表示，透過國內期貨市場交易台幣黃金期貨與選擇權是不錯選擇，因臺兩黃金期貨契約規格的成色、重量、幣別，都是依照國內交易人偏好及交易習慣設計，進入門檻較低。投資期交所的黃金期貨跟民眾到銀樓買賣現貨黃金，一買、一賣之間價差可能高達10%，台幣黃金期貨買賣價差僅0.1%，加上期貨、選擇權為保證金的槓桿式操作，兩者交易成本相差不小。

期交所的台幣黃金期貨與黃金選擇權都以新台幣計價，免除交易人換算匯率的不便，交易標的採國人喜愛的黃金成色千分之999.9；台幣黃金期貨契約規格是10台兩（100台錢、375公克），黃金選擇權是5台兩（50台錢、187.5公克）。

法國巴黎銀行財富管理中心與瑞銀財富管理投資總監辦公室持續看好黃金，法國巴黎銀行財富管理中心表示，有鑑於新興市場央行持續出出現策略性買盤及亞洲家庭也持續買進，長期來看應把握逢低買進的機會；黃金12個月目標價從每盎司3,200美元上調至3,300美元。瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）表示，從中期來看，美元疲軟的趨勢可能再現；與此同時，金價應會受到「避險」需求和結構性買盤的良好支撐。