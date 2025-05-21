全民權證／中興電 挑價內外15%

中興電（1513）第1季營收季減7.2%、年增5%，毛利率季減年減4.1個百分點至25.4%，優於市場預期，因設備營收占比高於市場預期；稅後淨利季增3.1%、年減7.8%至8.8億元，高於市場預期，每股獲利（EPS）1.78元。

因第2季將出貨高毛利的345KV GIS設備，加上台電承諾2025年將拉貨30億元存貨，預估台電設備拉貨遞延將改善下，市場預估第2季營收季增2%、年增7.2%至65.8億元；毛利率因預估將出貨高毛利345KV GIS設備，上調至26.1%，季增0.7個百分點；稅後淨利9.3億元，季增5.5%、年增3.3%，EPS約1.88元。

權證發行商建議，看好中興電後市的投資人，可挑選價內外15%內、距到期日逾200天的中長天期認購權證介入。（兆豐證券提供、記者周克威整理）

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