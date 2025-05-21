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全民權證／日月光 押逾150天

經濟日報／ 記者蔡靜紋整理

日月光投控（3711）4月營收522億元，年增14%，創同期新高。法人認為，日月光投控先進封測業務展望樂觀，且有地緣政治轉單題材，後市股價應有表現空間。

高階AI晶片設計製造複雜度大幅增加，客戶對先進測試需求大增，日月光投控積極擴充先進測試產能，而先進封裝及測試業務將是主要成長動能。此外，日月光投控昨（21）日參加證交所舉辦的台灣智慧科技島主題業績展望會，透露今年測試業績成長幅度可較封裝增二倍，今年關燈工廠數量達60多座，吸引法人注意。

權證發行商表示，投資人如看好日月光的投資機會，可挑選價平附近、150天期以上的中長天期權證，透過靈活操作參與個股行情。（富邦證券提供、記者蔡靜紋整理）

權證 日月光

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