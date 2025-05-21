全民權證／台達電 二檔閃金光

台達電（2308）受惠關稅急單挹注，法人上修第2季營收預估值，看好長期將隨人工智慧（AI）資料中心算力提升，帶動電源規格、用量增加。

法人指出，台達電第1季財報超標，主要動能來自資料中心基礎建設需求強勁及交通部門虧損收斂，預期對等關稅引發提前拉貨效應，將使第2季除電動車、自動化外，其餘產品線營收重返季增、年增態勢。

雖短期面臨關稅疑慮，但法人看好，長期AI發展將帶動整體用電需求提升，包括用電量、電力傳輸效率與穩定等因素，台達電相關產品出貨價雙漲可期。

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