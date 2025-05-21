快訊

行政院統刪地方補助款25% 引發縣市強烈反彈

晴朗飆37度高溫 吳德榮：鋒面周六到 端午連假先雨轉晴

長榮、陽明 四檔有戲

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

中美雙方大降關稅，市場看好海運市況將快速加溫，長榮（2603）、陽明等貨櫃船公司營運將受惠。權證發行商建議，投資人可利用中長天期、造市積極等條件的認購權證，參與相關個股的多頭走勢。

法人表示，中美雙方日前發布聯合聲明，美對中關稅將從145%降到30%，中對美關稅則從125%降至10%。由於4月自雙方開始關稅戰以來，中國出口至美國的貨量較關稅前減少五成以上，進而影響整體美國線裝載率下滑。

在關稅戰暫時落幕後，海運貿易有望由幾近禁運邁向恢復部分貿易的狀態，趨於理性的關稅談判，亦將有利修復市場對於貨櫃市場需求的悲觀預期，加上時序接近傳統貨櫃海運旺季，有利支撐遠洋線運價上漲。

長榮方面，4月受到美國關稅政策影響，加上認列未分配盈餘所得稅及匯兌損失，法人預估第2季稅後獲利50億元，每股獲利（EPS）2.3元。

第3季進入傳統需求旺季，加上中美關稅豁免等因素有望支撐價量俱揚，法人預估長榮單季稅後獲利275億元，EPS回升至12.7元。

陽明方面，第2季上半年價量將同步呈現下滑，加上認列匯兌損失等影響，市場預估單季稅後獲利面臨挑戰，但第3季進入傳統需求旺季，加上中美關稅豁免等因素有望支撐遠洋線價量俱揚，預估單季稅後獲利104.9億元，EPS上升至3元。

權證發行商建議，看好長榮、陽明等貨櫃航運股後市股價表現的投資人，可透過挑選價內外15%內、及距到期日超過130天以上的相關認購權證進行布局，藉以擴大獲利空間。

關稅 長榮

延伸閱讀

我與素養的距離／川普關稅戰衝擊全球 一起探究「經濟全球化」

抵銷美國關稅影響 勃肯鞋、潘朵拉珠寶將全球漲價

4月EPI電力景氣指數燈號續亮黃紅燈 關稅未來走向是最大變數

北美運價暴漲⋯長榮噴出、貨櫃大復甦？網：00918、00919等高股息受惠

相關新聞

台指期 外資保守布局

台股昨（21）日開高走高，電子權值股普遍上漲，類股成交比重以半導體為主軸，推升指數一路走高，不過尾盤權王台積電壓低8元，...

期貨商論壇／生技期 有望補漲

國內疾病管制署20日公布，上周新冠就診達1.9萬人次，較前一周增加88%，新冠就診人數連六周上升，另外新增93起重症、四...

期貨商論壇／台積期 偏多操作

輝達執行長黃仁勳5月19日在台北國際電腦展主題演講宣布將攜手台積電（2330）、鴻海及國科會，打造台灣第一台大型AI超級...

世芯、聯發科 認購夯

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳19日宣布輝達變身為人工智慧（AI）基礎建設公司，開放NVLink IP，世芯-KY（3...

聯茂、台燿 選逾60天

台股昨（21）日受惠外資擴大買超規模，收復21,800點關卡，盤面題材股各自表態，聯茂（6213）、台燿等兩檔銅箔基板（...

長榮、陽明 四檔有戲

中美雙方大降關稅，市場看好海運市況將快速加溫，長榮（2603）、陽明等貨櫃船公司營運將受惠。權證發行商建議，投資人可利用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。