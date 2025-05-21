長榮、陽明 四檔有戲

中美雙方大降關稅，市場看好海運市況將快速加溫，長榮（2603）、陽明等貨櫃船公司營運將受惠。權證發行商建議，投資人可利用中長天期、造市積極等條件的認購權證，參與相關個股的多頭走勢。

法人表示，中美雙方日前發布聯合聲明，美對中關稅將從145%降到30%，中對美關稅則從125%降至10%。由於4月自雙方開始關稅戰以來，中國出口至美國的貨量較關稅前減少五成以上，進而影響整體美國線裝載率下滑。

在關稅戰暫時落幕後，海運貿易有望由幾近禁運邁向恢復部分貿易的狀態，趨於理性的關稅談判，亦將有利修復市場對於貨櫃市場需求的悲觀預期，加上時序接近傳統貨櫃海運旺季，有利支撐遠洋線運價上漲。

長榮方面，4月受到美國關稅政策影響，加上認列未分配盈餘所得稅及匯兌損失，法人預估第2季稅後獲利50億元，每股獲利（EPS）2.3元。

第3季進入傳統需求旺季，加上中美關稅豁免等因素有望支撐價量俱揚，法人預估長榮單季稅後獲利275億元，EPS回升至12.7元。

陽明方面，第2季上半年價量將同步呈現下滑，加上認列匯兌損失等影響，市場預估單季稅後獲利面臨挑戰，但第3季進入傳統需求旺季，加上中美關稅豁免等因素有望支撐遠洋線價量俱揚，預估單季稅後獲利104.9億元，EPS上升至3元。

權證發行商建議，看好長榮、陽明等貨櫃航運股後市股價表現的投資人，可透過挑選價內外15%內、及距到期日超過130天以上的相關認購權證進行布局，藉以擴大獲利空間。