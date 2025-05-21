世芯、聯發科 認購夯

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳19日宣布輝達變身為人工智慧（AI）基礎建設公司，開放NVLink IP，世芯-KY（3661）、聯發科等IC設計股有望受惠。法人建議，可透過相關個股的中長天期權證商品靈活布局。

黃仁勳在COMPUTEX 2025演講時宣布，輝達將開放其獨門超高速傳輸技術「NVLink」以打造NVLink Fusion生態系，供應商可以打造「半客製化的AI基礎設施」。

NVLink是輝達自行開發的高頻寬、低延遲的處理器串連技術，用來加速GPU與GPU之間、或GPU與CPU之間的資料傳輸。輝達在2016年左右首次發表NVLink是在Pascal平台時，主要是因GPU效能更高，期望自訂GPU與GPU之間的傳輸規格，並取代CPU跟GPU過去以PCI-Express傳輸的做法，目前該技術已經邁入第五代。

隨高通及安謀等愈來愈多業者宣布進軍伺服器晶片之際，輝達釋放NVLink技術，可擴大NVLink生態系，鞏固GPU王國地位，而間接受惠者將是ASIC開發商，包括世芯-KY、聯發科、AsteraLabs、Marvell，而高通及安謀也宣布自主研發伺服器晶片計畫。

在此之前，世芯-KY原本就有亞馬遜（AWS） Trainium 3訂單，量產時程可能落在2026年上半年，將帶動2026年營運爆發，屆時將有更多先進製程專案進入量產，助公司維持較長期的高成長性。聯發科晶片出貨量，法人預估有望於5、6月走揚，帶動營收表現復甦，且公司方面亦表示看好5、6月營運表現。

權證發行商建議，看好世芯-KY、聯發科等股價後市表現的投資人，可透過相關的認購權證介入布局。挑選標準，則以價內外10%內、距到期日超過四個月以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。