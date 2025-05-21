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聯茂、台燿 選逾60天

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
聯茂董事長陳進財。聯合報系資料照
聯茂董事長陳進財。聯合報系資料照

台股昨（21）日受惠外資擴大買超規模，收復21,800點關卡，盤面題材股各自表態，聯茂（6213）、台燿等兩檔銅箔基板（CCL）股表現相對強勢，後市仍有上檔空間可期。權證發行商建議，投資人可透過權證的槓桿效果，擴大獲利空間。

聯茂第1季每股稅後純益（EPS）0.9元，優於市場預期，主要受惠AI需求延續、關稅議題帶動提前拉貨。法人預估第2季營收可望持續季增中個位數百分比，基礎建設、車用電子出貨成長有利產品組合。

法人分析，聯茂基礎建設業務以伺服器為主，其中，AI伺服器相關產品包括輝達GB200副板、L40及H20主板、AI ASIC及其他海外需求等，至於通用型伺服器在英特爾Eagle Stream、超微Geona等新平台都是第一階供應商。

隨GB200出貨持續擴增、AI ASIC長期逐漸放量，加上通用型伺服器新平台滲透率上揚，法人預估台燿今年基礎建設營收占比可攀升至66%，年增約17%。

台燿拜800G、AI等需求強勁，帶動M7、M8等高階CCL出貨熱絡，第1季產品組合轉佳，單季EPS達2.4元，淡季不淡。

法人指出，台燿無鹵素M8 CCL長期有機會吸引具有ESG考量的潛在客戶，預期今年下半年有更更多客戶加入營運，隨800G市場滲透率持續提升，預估自目前約15%至20%，增至年底25%至30%，加上400G穩定成長，全年交換器業務占比約47%，年增13%。

權證發行商建議，看好聯茂、台燿後市股價有機會走出波段走勢的投資人，可買進價外20%、價內10%以內，且距到期日60天以上的相關認購權證，擴大獲利空間。

聯茂 台燿 AI

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