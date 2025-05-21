期貨商論壇／生技期 有望補漲

國內疾病管制署20日公布，上周新冠就診達1.9萬人次，較前一周增加88%，新冠就診人數連六周上升，另外新增93起重症、四例死亡，就診與重症雙創今年新高紀錄，預估這波疫情於6月中下旬達高峰。

隨新冠疫情持續延燒，讓防疫概念股再度成為盤面焦點，包括口罩醫材股、清潔用品、藥局通路、溫度計及保健食品等，短線營收都可望受惠。

臺灣生技期貨為生技類股交易及避險工具，成分股涵蓋上市及上櫃新藥研發、醫材及藥品製造等指標股票，可表彰台灣整體生技醫療產業表現，也符合現今市場聚焦產業，其契約規模約17萬元，保證金為15,000元，槓桿約12倍，因此臺灣生技期貨最大優勢在於門檻低、操作彈性高，交易人可以較低資金成本進行交易及避險，提升資金效率。

技術面來看，臺灣生技期貨近期呈現緩步震盪走高格局，不過受限於4月7日空方缺口壓力，漲勢明顯趨緩。另一方面，由於大盤已經回補川普對等關稅缺口，生技類股表現明顯落後大盤，後續在疫情題材發酵下，有機會迎來落後補漲，下方走升月線可視為短線支撐。

由於期貨交易為高槓桿保證金交易，因此均有高度投資風險，請投資人應衡量自我投資能力適度加減碼，並設定停損機制，以利有效控制投資風險。（元富期貨提供）

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