期貨商論壇／台積期 偏多操作

輝達執行長黃仁勳5月19日在台北國際電腦展主題演講宣布將攜手台積電（2330）、鴻海及國科會，打造台灣第一台大型AI超級電腦，為台灣打造AI基礎建設。黃仁勳透露，輝達最高階的Grace Blackwell NVL 72 AI伺服器正全力生產中，下半年GB300接棒問世，台積電為輝達供應商之一。

台積電技術持續推進，近日於技術論壇上表示，隨全球AI應用與高效能運算（HPC）需求快速擴張，台積電持續加快製程升級與全球建廠腳步，今年不僅是台積電2奈米量產元年，且3奈米產能將再大增六成，以迎合客戶強勁需求。今年台積電預計新增九座廠區，包括八座晶圓廠與一座先進封裝廠，將增添營收成長動能。

近期ETF競爭激烈，多家投信釋出優惠吸引投資人目光，市值型ETF國泰台灣領袖50於5月13日宣布調降經保費，未來隨ETF規模擴大，經理費也會越降越低，新制上路後，當基金規模在200億元（含）以下時收取0.2%、當規模成長後經理費用將逐步調降，逾200~500 億元（含）部分收取0.15%，逾500~2,000億元（含）的部分收0.13%，2,000億元以上收取0.1%。

國泰台灣領袖50調降經保費，台積電為國泰台灣領袖50最大成分股，投資人買進將有助進一步推升台積電股價，投資人可以留意台積電期做相關操作。（群益期貨提供）

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