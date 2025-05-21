台指期 外資保守布局

台股昨（21）日開高走高，電子權值股普遍上漲，類股成交比重以半導體為主軸，推升指數一路走高，不過尾盤權王台積電（2330）壓低8元，拖累指數漲幅收斂，終場指數上漲277點收在21,803點，收復21,800點關卡。

期貨市場方面，台指期上漲306點至21,849點，正價差45.09點，台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加1,232口至3,782口，其中外資淨空單增加1,002口至38,846口；十大交易人中特定法人全月台指期淨多單增加913口至7,259口。

其中，外資現貨買超、期貨淨空單增加，自營商選擇權淨部位目前並無明顯多空布局；近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI大於買權OI差距為2,000餘口，買權賣權OI增量相去不遠。周選擇權方面，賣權OI增量大於買權，目前選擇權多空互不相讓。

群益期貨表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權呈現保守，月選擇權呈現保守，整體籌碼面保守格局；技術面上，台股波動率持續走低，目前待量能逐漸回升後，短線方能往上挑戰年線位置。

元富期貨認為，台指期昨日呈開高走高格局，指數在台積電、聯發科等AI族群拉抬下，盤中震盪走高，重返5日均線之上，終場以紅K棒作收。目前指數暫時終止近日回檔修正，但整體維持在21,500至22,000點區間平台震盪，在出現重大利多前，短線預期以震盪整理為主。

永豐期貨指出，昨日選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在22,000點，周賣權最大OI落在21,000點，月買權最大OI落在23,700點，月賣權最大OI落在20,600點。全月未平倉量put/call ratio值由1.07上升至1.14，VIX指數下降1.1至25.26；外資台指期買權淨金額-0.29億元、賣權淨金額-0.25億元，整體選擇權籌碼面偏多。

整體來說，台股再次挑戰上檔壓力，惟量能不足加上殺尾盤，須留意未來是否能突破壓力並站穩，未來仍需留意川普言論及未來公布關稅。