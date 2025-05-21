5月電子期金融期齊漲
台北股市今天上漲277.88點，收21803.91點。5月電子期收1190.65點，上漲20點，正價差4.07點；5月金融期收2108.80點，上漲24.60點，逆價差2.23點。
5月電子期以1190.65點作收，上漲20點，成交136口。6月電子期以1181.05點作收，上漲14.25點，成交473口。
電子現貨以1186.58點作收，上漲17點；5月電子期貨與現貨相較，正價差4.07點。
5月金融期以2108.80點作收，上漲24.60點，成交236口。6月金融期以2101.80點作收，上漲26點，成交451口。
金融現貨以2111.03點作收，上漲23.39點；5月金融期貨與現貨相較，逆價差2.23點。實際收盤價以期交所公告為準。
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