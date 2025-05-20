期貨商論壇／永續期 靈活操作

穆迪將美國政府長期發行人及高級無擔保債務評等從AAA下調至Aa1。美國財政長期惡化，2024年聯邦債務占GDP比率已達98%，預計2035年升至134%。聯準會維持高利率政策，推升政府融資成本。

川普政策（關稅及減稅延長）不確定性加劇市場對財政可持續性擔憂，穆迪降評反映對美國財政結構性問題長期關切。由於前兩大機構對美國信評調降後，穆迪也將美國展望下調為負向，因此本次降評市場消化較快，未造成太大波動，美債殖利率僅小幅走揚，市場預期不會造成美債拋售賣壓，後續川普政策狀況才是焦點。

台股近期大幅反彈，目前已反彈至今年第1季套牢賣壓區，加上COMPUTEX開幕黃仁勳演講利多不漲，短線上台股不排除轉向震盪。根據近期盤面格局，醫療生技類股與重電類股表現較佳，但先前盤面主流的CPO與機器人概念股表現則有些熄火的跡象，若後續並沒有市場共識較高的新主流，多方動能恐將減弱，投資人可利用永續期貨進行避險操作。

期交所的臺灣永續期貨屬於小型契約，交易門檻低，主要追蹤臺灣永續指數，該指數由永續表現較佳的上市櫃公司組成，與加權指數相關性高，資金運用也更為靈活。但須注意的是留意風險，做好資金管控。（永豐期貨提供）

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