快訊

三峽車禍檢警蒐證 肇事余翁返家繞路成疑點

熱飆37度極端高溫 吳德榮：周六梅雨季鋒面南下慎防強對流

期貨商論壇／半導體30期 觀望

經濟日報／ 記者周克威整理
半導體示意圖。 路透
半導體示意圖。 路透

川普中東行，斬獲沙烏地阿拉伯6,000億美元、卡達2,435億美元、阿拉伯聯合大公國2,000億美元的對美投資，同行的輝達、AMD等科技巨頭也都斬獲豐碩，台廠供應鏈一同受惠。

AI晶片出口中東為此前AI擴散規則的修改打下先例，雖目前還沒有明定AI擴散規則的修改方案，但傾向為每個國家個別制定AI晶片出口規則，可能作為貿易談判的籌碼之一。若貿易談判能夠獲得好成果，AI晶片出口規模限制將大幅降低。

台北國際電腦展今年主題為AI Next，黃仁勳在19日的演講中提及AI智能工廠的概念，輝達提供基於Blackwell架構的GB200及GB300系統作為AI基礎設施。其中GB300是今年亮點，第3季投產，包括散熱、導軌、IC設計、AI伺服器供應鏈有望受惠。

風險方面，隨90天關稅豁免期已過半，目前有完成初步協議的僅有英國，美中雖互降關稅，但雙方在經濟、科技等多個領域存在競爭關係，要達成協議恐不易，而日本、韓國、歐盟等都處於卡關階段，未來二至三周將面臨川普隨時發布關稅稅率的風險。

半導體關稅懸而未決也是潛在的隱憂之一，當前忙著處理關稅談判問題的美國，或許短期擱置半導體關稅，但隨時可能被搬上檯面，將會對半導體30期貨產生影響。（凱基期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

關稅 期貨交易 AI

延伸閱讀

幕後／輝達進駐北士科 將向北市府爭取打通T17和T18基地

僅EX90為美國製！川普關稅迫使Volvo在美國打造新車型

輝達落腳北士科！蔣萬安引電影「功夫」台詞促及早規畫

黃仁勳曝「一產品」成演說最大亮點 大摩等多家外資唱旺

相關新聞

台指期 短線震盪整理

台股昨（20）日開高走低，終場指數上漲2點、收在21,526點；台指期上漲1點、至21,539點，正價差12.97點。期...

33檔保證金調整

臺灣期貨交易所昨（20）日公告，調整臺股期貨契約（TX）等19檔國內股價指數類契約、美國道瓊期貨契約（UDF）等四檔國外...

期貨商論壇／半導體30期 觀望

川普中東行，斬獲沙烏地阿拉伯6,000億美元、卡達2,435億美元、阿拉伯聯合大公國2,000億美元的對美投資，同行的輝...

期貨商論壇／永續期 靈活操作

穆迪將美國政府長期發行人及高級無擔保債務評等從AAA下調至Aa1。美國財政長期惡化，2024年聯邦債務占GDP比率已達9...

鴻海、川湖 認購風光

今日主題

上銀、大銀微 四檔鍍金

COMPUTEX 2025將開展，今年主題聚焦「智慧運算&機器人」，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳親自訪台，市場想像空...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。