期貨商論壇／半導體30期 觀望

川普中東行，斬獲沙烏地阿拉伯6,000億美元、卡達2,435億美元、阿拉伯聯合大公國2,000億美元的對美投資，同行的輝達、AMD等科技巨頭也都斬獲豐碩，台廠供應鏈一同受惠。

AI晶片出口中東為此前AI擴散規則的修改打下先例，雖目前還沒有明定AI擴散規則的修改方案，但傾向為每個國家個別制定AI晶片出口規則，可能作為貿易談判的籌碼之一。若貿易談判能夠獲得好成果，AI晶片出口規模限制將大幅降低。

台北國際電腦展今年主題為AI Next，黃仁勳在19日的演講中提及AI智能工廠的概念，輝達提供基於Blackwell架構的GB200及GB300系統作為AI基礎設施。其中GB300是今年亮點，第3季投產，包括散熱、導軌、IC設計、AI伺服器供應鏈有望受惠。

風險方面，隨90天關稅豁免期已過半，目前有完成初步協議的僅有英國，美中雖互降關稅，但雙方在經濟、科技等多個領域存在競爭關係，要達成協議恐不易，而日本、韓國、歐盟等都處於卡關階段，未來二至三周將面臨川普隨時發布關稅稅率的風險。

半導體關稅懸而未決也是潛在的隱憂之一，當前忙著處理關稅談判問題的美國，或許短期擱置半導體關稅，但隨時可能被搬上檯面，將會對半導體30期貨產生影響。（凱基期貨提供）

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