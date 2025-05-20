台指期 短線震盪整理

台股昨（20）日開高走低，終場指數上漲2點、收在21,526點；台指期上漲1點、至21,539點，正價差12.97點。期貨商表示，台指期目前仍維持整理格局，短線上，預期仍以震盪整理格局為主。

台指期淨部位方面，三大法人昨日淨多單增加624口至2,550口，其中外資淨空單增加131口至37,844口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨多單減少1,506口至6,346口。

其中，外資現貨買超、期貨淨空單增加，股期雙市操作不同調；自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空布局。近月選擇權籌碼保守，賣權OI大於買權OI差距為8,000餘口，買權賣權OI增量相當，目前選擇權多空皆無明顯表態。

永豐期貨指出，昨日選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在22,000點，周賣權最大OI落在21,000點，月買權最大OI落在22,500點，月賣權最大OI落在20,600點。全月未平倉量put／call ratio值由1.08下降至1.07，VIX指數下降0.17至26.36。

整體來說，台股昨日開高收低，三大權值股及大部分AI股都呈漲幅收斂甚至下跌情況。近期台股出現AI利多不漲，須留意川普動態及未來關稅公布。

群益期貨表示，技術面上，台股波動率依舊走低，目前在量縮格局不變下，短線拉回仍可樂觀操作；元富期貨認為，台指期昨日開高走低，終場則以黑K作收。目前指數跌破5日線，但在月、季線支撐下，仍維持整理格局，在出現重大利多前，短線上，預期以震盪整理為主。