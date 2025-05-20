國際金融市場動盪 台指期夜盤小紅格局

台指期夜盤20日在美、日長天期債券殖利率走揚，但美股電子盤在夜盤開盤後，跌勢逐漸收斂中，以21,535點、下跌8點開出，一度回測21,500點關卡，獲得有效支撐後，反轉向上，一度上衝至21,600點，在晚間9點半時，行情在21,600關前游走、上漲約50點。

穆迪宣布下調美國信用評級，從Aaa下調至Aa1，使得長天期債券殖利率走揚，而日本在財務省拍賣1兆日圓的20年期公債中，出現十餘年來，少見需求不振的現象下，20年、30年、40年殖利率分別來到二十餘年、歷史新高中，市場關切是否引發全球借貸成本上升的壓力，連帶壓抑美股電子盤與台指期夜盤走勢。

其中，台積電（2330）在夜盤交易中，在平盤980元至985元之間震盪、漲幅約0.3%；電子期也在平盤附近震盪，在晚間9點半時，上漲約0.1%，中型100期貨指數也維持小紅格局。

台股20日盤面各類股漲跌互見，指數終場上漲2點，收21,526點，其中，外資現貨由賣轉買，買超53.7億元，同時，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單增加131口、至37,844口，投信買超5.1億元，自營商則是買超14億元，三大法合計買超73億元。

市場專家建議，就台股技術面觀察，20日大盤價平量縮，5日線得而復失，KD持續走跌，成交量下降，短線開始轉震盪，指數若3天內站不回5日線，恐回測下方10日線與13日多方缺口、約21,100~21,300點疑慮，但若能站回5日線且量能回升，就有機會重新挑戰上方半年線與年線。