快訊

北市公車衝撞行人庇護島 整車「大彈跳」嚇壞路人…2乘客送醫

強降雨襲擊！鐵公路和仁至崇德將搶通 花蓮「1村」明上午停班課

整理包／輝達總部確定！北士科T17、T18在哪？「只租不賣」神秘地主又是誰？

國際金融市場動盪 台指期夜盤小紅格局

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

台指期夜盤20日在美、日長天期債券殖利率走揚，但美股電子盤在夜盤開盤後，跌勢逐漸收斂中，以21,535點、下跌8點開出，一度回測21,500點關卡，獲得有效支撐後，反轉向上，一度上衝至21,600點，在晚間9點半時，行情在21,600關前游走、上漲約50點。

穆迪宣布下調美國信用評級，從Aaa下調至Aa1，使得長天期債券殖利率走揚，而日本在財務省拍賣1兆日圓的20年期公債中，出現十餘年來，少見需求不振的現象下，20年、30年、40年殖利率分別來到二十餘年、歷史新高中，市場關切是否引發全球借貸成本上升的壓力，連帶壓抑美股電子盤與台指期夜盤走勢。

其中，台積電（2330）在夜盤交易中，在平盤980元至985元之間震盪、漲幅約0.3%；電子期也在平盤附近震盪，在晚間9點半時，上漲約0.1%，中型100期貨指數也維持小紅格局。

台股20日盤面各類股漲跌互見，指數終場上漲2點，收21,526點，其中，外資現貨由賣轉買，買超53.7億元，同時，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單增加131口、至37,844口，投信買超5.1億元，自營商則是買超14億元，三大法合計買超73億元。

市場專家建議，就台股技術面觀察，20日大盤價平量縮，5日線得而復失，KD持續走跌，成交量下降，短線開始轉震盪，指數若3天內站不回5日線，恐回測下方10日線與13日多方缺口、約21,100~21,300點疑慮，但若能站回5日線且量能回升，就有機會重新挑戰上方半年線與年線。

殖利率 台指期

延伸閱讀

台積電、川湖 選中長天期

一度慘虧幾十萬⋯他怨「說好的領息等降息」怒從美債、空軍畢業了

00679B成避險惡夢？專家曝「美債ETF」風險：現在美國太不穩定

文曄、啟碁 權證瞄準長天期

相關新聞

新漢、慧洋 押寶逾90天

台股近日開啟反彈攻勢，雖昨（19）日拉回休息，盤面上以題材個股新漢（8234）、慧洋-KY（2637）等受市場關注，發行...

光寶科、技嘉 四檔聚焦

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台，再度掀起AI新熱潮，AI伺服器相關業者首季財報及4月營收亮眼，加上台北國際電腦展（...

全民權證／順達 挑價內外15%

順達（3211）受惠人工智慧（AI）伺服器對於電池備援電力模組（BBU）需求成長可期，加上配發12.5元現金股利，換算股...

全民權證／亞力 兩檔動能強

亞力（1514）在手訂單維持百億元，今年國內外市場兩頭並進，除了繼續積極爭取台電訂單，也將協助龍頭等級的國際半導體大客戶...

全民權證／士電 瞄準逾150天

士電（1503）受惠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨（19）宣布輝達台灣總部選址確定落腳「北士科」，繼上周股價表態後，...

最牛一輪／統一強勢 元大49鍍金

統一（1216）4月營收562億元，年增7.4%，寫歷史同期新高，今年累計營收達2,254.7億元，年增6.8%。法人表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。