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全民權證／世芯 瞄準逾150天

經濟日報／ 記者何佩儒整理

世芯-KY（3661）受惠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前宣布推出NVLink Fusion，讓自家GPU可與客戶的自研晶片（ASIC）相連，大搶ASIC商機，並點名世芯為合作夥伴，昨（20）日股價收在漲停價2,865元。

法人表示，世芯-KY今年因北美客戶7奈米產品步入生命周期尾端，預估營收僅能持平。不過北美大客戶的新一代產品已順利完成設計，將提供世芯2026年到2027年強勁成長動能。其他在車用、網通等產品，占營收比重也有望提升，有利世芯-KY降低營運集中風險。另外高效運算運算（HPC）市場需求強勁，助攻世芯-KY接單。

看好世芯-KY的投資人可挑選價內外15%以內，150天期以上的權證介入，透過靈活操作參與個股行情。

（國泰證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

營收 世芯

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