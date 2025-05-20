全民權證／南電 押價內外20%
南電（8046）4月營收31.9億元，月增3.4%、年增19.2%，公司表示第2季營收可望中個位數成長，主要是ABF載板受惠800G switch需求呈現微幅成長，BT載板在記憶體與網通需求佳。法人預期南電今年毛利率也將有所改善。
展望2025年，公司給出營收雙位數成長的業績指引，主要是受惠ABF載板、BT載板成長性佳，但法人認為，南電ABF載板的產能利用率仍偏低，有待產業復甦帶動稼動率與毛利率全面提升。
法人表示，南電BT載板與PCB稼動率普遍提升，整體來看今年首季為谷底。第2季營收可望季增個位數百分比，至於ABF載板應用尚待復甦。
權證發行商建議，看好南電後市可買進價內外20%以內、距到期日90天以上的認購權證介入。
（兆豐證券提供）
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