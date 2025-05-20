全民權證／華邦電 兩檔放閃

華邦電（2344）隨三星、SK海力士、美光等三大記憶體原廠減產DDR3、DDR4等成熟製程，帶動報價調升，近日股價打底完成後，逐步收復短中期均線。

華邦電第1季財報略低於預期，主因產品組合欠佳，及產能利用率較低。法人評估，第2季減產效應、多項應用需求回溫，及關稅議題驅使系統廠備貨，產品報價回升可期，單季挑戰轉虧為盈。

在CUBE記憶體進度方面，因較HBM具堆疊層數較少、低功耗等優勢，且傳輸速率、頻寬、容量、I/O數等規格較低，目前已有數十家客戶耕耘中，未來可望成為華邦電評價向上提升的動力。

權證發行商建議，投資人可買進價內外15%以內、距到期日150天以上的相關權證，擴大獲利空間，但宜善設停利停損。

（統一證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。