全民權證／華邦電 兩檔放閃
華邦電（2344）隨三星、SK海力士、美光等三大記憶體原廠減產DDR3、DDR4等成熟製程，帶動報價調升，近日股價打底完成後，逐步收復短中期均線。
華邦電第1季財報略低於預期，主因產品組合欠佳，及產能利用率較低。法人評估，第2季減產效應、多項應用需求回溫，及關稅議題驅使系統廠備貨，產品報價回升可期，單季挑戰轉虧為盈。
在CUBE記憶體進度方面，因較HBM具堆疊層數較少、低功耗等優勢，且傳輸速率、頻寬、容量、I/O數等規格較低，目前已有數十家客戶耕耘中，未來可望成為華邦電評價向上提升的動力。
權證發行商建議，投資人可買進價內外15%以內、距到期日150天以上的相關權證，擴大獲利空間，但宜善設停利停損。
（統一證券提供）
權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言