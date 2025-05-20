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台灣精銳 挑逾兩個月

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

台北國際電腦展（COMPUTEX）開展，今年聚焦AI與機器人主題，推升台股中的機器人概念股表現，法人看好，人形機器人一旦量產後，零組件的成本考量將是關鍵，有利行星減速器大廠台灣精銳（4583）營運。

台灣精銳昨（20）日股價漲幅2.6%，收在736元。

根據市調機構預測，協作機器人2025年到2030年的年均複合成長率13.4%、製造工藝設備自動化為8.7%，至於AI所帶動各產業的智慧製造，年均複合成長率則達14.5%。

法人分析，雖然目前人型機器人的設計多參考工業協作機械手臂，採用諧波減速機，但整體來看，人形機器人仍處於設計、開發、改良階段，尚未標準化，在量產後零組件成本將是重要考量因素，行星減速機的價格約為諧波減速機的30%到50%，具有價格優勢，後市展望佳。

法人表示，台灣精銳正積極尋求國內外電機產業異業聯盟，共同開發人形機器人適用的機電整合關節模組，以掌握機器人大廠對關節模組的設計需求，並提出可能的解決方案。台灣精銳並早已開發微型行星式減速機，可應用在人形機器人的關節與靈巧手關節相關領域，樂觀看待此市場的長線發展。

權證發行商表示，投資人若看好台灣精銳等COMPUTEX概念股後續表現，可以挑選價內外20%以內，距到期日二個月以上的認購權證入手，透過權證以小金搏大利。

機器人

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