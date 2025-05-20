鴻海、川湖 認購風光

今日主題 台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）即日起至23日在台北南港展覽館舉行，以「AI Next」聚焦三大主題，AI與機器人技術、次世代科技、未來移動性；台股指數在22,000點關前徘徊，需靠科技題材指標股帶動，在多頭氣勢未消退下，可布局相關個股認購權證參與行情。

受惠美系大型CSP維持強勁資本支出、川普鬆綁AI晶片禁令，科技股近日啟動反彈，鴻海（2317）、川湖（2059）搭上COMPUTEX題材多頭順風車，獲得買盤追捧，發行券商建議，偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

美中貿易衝突趨緩，加上AI利多題材紛至沓來，美股四大指數逐步收復所有均線，台股跟進落後補漲，尤其眾所矚目的COMPUTEX 2025登場，除輝達執行長黃仁勳等科技大佬來台演講外，亞馬遜旗下AWS亦重返展場，更添增AI供應鏈熱議話題。

鴻海第1季財報優於預期，法人指出，隨客戶提前拉貨消費智能及電腦終端產品，加上GB200逐步放量出貨，第2季營收可望季增4%至14%，其中，AI伺服器本季仍季增及年增逾一倍，占整體伺服器營收約五成。

受新台幣匯率升值影響，鴻海日前將今年營收指引，由年增逾15%下調為年增5%至14.9%，所幸隨GB200進入量產爬坡階段，法人預估下半年出貨量將大幅成長，全年伺服器營收維持年增逾15%，且AI伺服器將達整體伺服器營收逾50%。

法人認為，鴻海在AI伺服器代工領域內建立強有力的護城河，包括具有彈性的產能、完整全球布局、充沛營運資金等，將有助於因應美國關稅、匯率、產業瓶頸，且在價值鏈上的議價能力正逐漸增強，雖然下調全年展望，但預期對未來總經導致的下檔風險可控。

川湖第1季財報超標，締造單季歷史新猷，主要拜產品組合轉佳、營收擴張及新台幣匯率走貶。法人表示，GB200機櫃出貨量從第1季低於500台，至第2季可逾3,000台，帶動伺服器滑軌營收將持續成長，預估第2季營收將季增約9%，獲利因新台幣匯率升值，毛利率出現下滑，淨美元部位蒙受匯損，所幸將為全年低點，反映短期逆風。

看好鴻海、川湖等「COMPUTEX概念股」可買進價內外10%內、距到期日90天以上的認購權證，擴大獲利空間，但宜善設停利停損。