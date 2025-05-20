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上銀、大銀微 四檔鍍金

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導
上銀董事長卓文恒。聯合報系資料照
上銀董事長卓文恒。聯合報系資料照

COMPUTEX 2025將開展，今年主題聚焦「智慧運算&機器人」，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳親自訪台，市場想像空間大。COMPUTEX概念股的上銀（2049）、大銀微系統（4576）等，短線題材發酵，相關權證可布局。

法人表示，上銀受惠於半導體建廠及AI物流機器人批量出貨，1月到4月接單表現優於去年，訂單能見度約二到2.5個月，預期上銀今年營收將優於2024年，主要動能來自晶圓移載系統需求，因全球建廠趨勢受到推升，預計2025年將逐季成長，後市營運可期。

上銀4月及前四月營收穩健成長，目前訂單以短單及急單為主，其中，滾珠螺桿及線性滑軌訂單能見度約1.5至二個月，主要來自半導體、自動化、大型基礎建設、航太及新能源產業，部分廠區產線5月仍需加班趕工。

大銀微系統面對美國對等關稅政策，目前美洲市場約占上銀集團整體營收的6%，亞洲占63%，歐洲占23%；單以美國而言，比重不到4%，加上美國子公司還有庫存，可因應短期需求，期待政府與美國展開談判調降關稅，因此現階段對集團的影響並不大。

大銀微系統目前半導體、量測、PCB製程及顯示器等產業，對奈米級定位平台需求最為強勁；精密運動與控制元件主要應用在半導體、晶圓移載系統EFEM。新技術扇出型面板級封裝，著重穩定且高精度特性，亦是未來的應用領域。

權證發行商建議，看好上銀、大銀微系統後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外10%以內、剩餘天數90天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。

半導體 上銀

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