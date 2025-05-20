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期交所調整臺股期貨契約(TX) 等多檔期貨商品契約保證金

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣期貨交易所5月20日公告調整臺股期貨契約(TX)等19檔國內股價指數類契約、美國道瓊期貨契約(UDF)等四檔國外股價指數類契約及元大台灣50ETF期貨契約(NYF)等10檔標的證券為受益憑證之期貨契約保證金及選擇權契約風險保證金(A值)、風險保證金最低值(B值)、混合部位風險保證金(C值)所有月份保證金金額，並自2025年5月21日一般交易時段結束後起實施。

期交所提醒期貨交易人，期貨交易為保證金交易，須隨時關切自身未沖銷部位的風險，瞭解保證金風險涵蓋程度，並注意與期貨商約定的風險控管措施，交易人應提高風險意識，多加注意帳戶部位及權益數可能變化，適時繳存充裕保證金，較能避免市場價格劇烈波動產生虧損超過自身可承擔能力的情事發生，以維護自身交易安全。

臺灣期貨交易所 股價指數 期交所

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