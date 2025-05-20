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全民權證／亞力 兩檔動能強

經濟日報／ 記者徐牧民整理

亞力（1514）在手訂單維持百億元，今年國內外市場兩頭並進，除了繼續積極爭取台電訂單，也將協助龍頭等級的國際半導體大客戶赴海外設廠，爭取更多重電設備訂單。

法人表示，亞力受惠台電強韌電網、國內半導體廠商海外設廠的需求，在手訂單超過百億元，未來尚有八所200-300MVA的標案將陸續開標，總工程金額約200億，公司可望再取得二所以上新案。

亞力指出，在IDC機房電力設備上，亞力的強項是高低壓配電盤、模塑型/非晶質變壓器，近年每年貢獻營業額約2~3億元，未來因應國內外AI及大數據應用市場需求，將有爆發性成長。

權證發行商建議，可買進價內外20%以內、距到期日120天以上的認購權證入手。（統一證券提供）

權證 台電 半導體

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