全民權證／士電 瞄準逾150天

士電（1503）受惠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨（19）宣布輝達台灣總部選址確定落腳「北士科」，繼上周股價表態後，昨日續強，終場上漲9.5元，收在193.5元。

除了資產題材以外，士電旗下有重電、自動化、開關、電裝品四大事業，去年重電事業表現亮眼，是帶動整體營收獲利成長的關鍵。士電首季稅後純益12.2億元，每股純益（EPS）2.35元，較去年同期2.27元成長。累計前4月營收128.6億元，為歷來同期次高。

法人看好，士電受惠於台電強韌電網計畫，加上核三廠二號機已於17日停機，夏日電力需求緊張，後續訂單無虞。

看好士電的投資人可挑選價外20%至價內10%、有效天期150天以上的權證介入，參與個股行情。（永豐金證券提供）

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