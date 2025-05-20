全民權證／順達 挑價內外15%

順達（3211）受惠人工智慧（AI）伺服器對於電池備援電力模組（BBU）需求成長可期，加上配發12.5元現金股利，換算股息殖利率達6%以上，近日外資及投信買盤持續進駐。

法人分析，隨AI伺服器功率密度不斷提高，帶動BBU容量密度及產品單價上揚，其中，GB200／GB300每電源供應器（PSU）達5.5至8KW，每機櫃200至400KW，Rubin每PSU更大幅增加為11至12KW，順達等供應鏈營運可望水漲船高。

順達今年主要動能來自BBU等非IT業務，法人預估營收占比將由前年15%至20%，提升達30%至40%，隱含BBU營收有機會倍增，利於本業獲利成長。

權證發行商建議，可買進價內外15%以內、距離到期日90天以上認購權證，參與行情。（中國信託證券提供）

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