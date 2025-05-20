光寶科、技嘉 四檔聚焦

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台，再度掀起AI新熱潮，AI伺服器相關業者首季財報及4月營收亮眼，加上台北國際電腦展（COMPUTEX）開展題材，輝達供應鏈包括光寶科（2301）、技嘉（2376）等權證也受到青睞。

根據統計，光寶科4月營收134億元，在雲端運算及高階伺服器、網通等電能管理系統營收成長帶動下，呈現月、年雙增。法人看好光寶科雲端及物聯網部門營收占比逾四成，尤以雲端運算及高階伺服器、網通等電能管理系統出貨暢旺，帶動雲端及物聯網部門營收年增近五成。

分析師表示，儘管稍早市場對大型資料中心看法出現雜音，但光寶科AI資料中心訂單依規劃執行，客戶並未下修，另外BBU產能仍然吃緊，預估第2季營運仍將呈現年、季雙增，全年營運正面看待。

技嘉在即將揭幕的台北國際電腦展中，將完整呈現涵蓋雲端、邊緣到終端的AI解決方案，現場會展示資料中心、伺服器、冷卻技術、微型與嵌入式電腦、工作站與個人電腦等產品線，顯示技嘉從訓練、推論到應用落地的完整布局。

根據統計，技嘉首季稅後純益31.1億元，年增53.9%，為2022年以來同期高點，每股純益（EPS）為4.65元，呈現季增與年增。法人分析，技嘉第1季因高毛利率板卡比重提升，且AI以HGX為主要產品，加上業外貢獻下，每股獲利表現優於預期，看好全年營收仍將成長。

權證發行商表示，投資人若看好光寶科與技嘉後續表現，可以挑選價內外15%以內，有效天期二個月以上的權證，以小金搏大利。