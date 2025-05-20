新漢、慧洋 押寶逾90天

台股近日開啟反彈攻勢，雖昨（19）日拉回休息，盤面上以題材個股新漢（8234）、慧洋-KY（2637）等受市場關注，發行券商建議，偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

台北國際電腦展（COMPUTEX）開展，今年主題「智慧運算&機器人」，輝達執行長黃仁勳將發表專題演講；特斯拉執行長馬斯克在3月也曾表示今年將生產1萬個人形機器人Optimus，工業電腦機器人概念股將受市場關注。

新漢日前在輝達GTC上發表全球首款搭載NVIDIA Jetson AGX Orin模組的Dual EtherCAT AI機器人控制器，內建新漢自主開發的即時作業系統，支援雙重EtherCAT Master架構，實現高精準度實時運動控制，提升機器人應用效能。

新漢旗下專注在泛用運動控制與機器人控制產品開發的子公司創博，近期在生成式AI以及邊緣運算技術累進的助力下，各類機器人控制需求浮現，當中針對功能性安全認證的相關產品詢問度明顯增加。

慧洋-KY部分，法人指出，在美國拋出高關稅議題後，目前全球政經局勢處高度不穩定狀態，但散裝航商不悲觀，多看好中長期運價走升，散裝市場仍有三個潛在利多值得留意，包括非洲市場崛起、俄烏戰後需求，以及散裝供需結構趨健康。

慧洋今明兩年散裝新造船數量仍偏低，供需平衡將有利於市場的健康發展，而慧洋日前董事會通過處分兩艘舊船，適時汰換老舊船舶將有助於維持船隊運力。

權證發行商建議，看好相關個股後市的投資人，可選價內外15%以內、逾90天的商品介入。