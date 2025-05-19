期貨商論壇／台積期 提防賣壓

富邦期貨分析師曹富凱表示，台股上周飆漲928點，5月以來反彈1,608點，主因美對等關稅措施實施暫緩，加上川普政府釋出與中國及中東等建立貿易合作關係的積極訊號，帶動外資回頭加碼。

Computex將於今（20）日登場，加上520總統賴清德就職滿一周年，預料政策將以拚經濟優先，不過，穆迪調降美國信評，可能令投資人對美國經濟狀況產生擔憂，須提防行情追高風險。

台積電期操作上，台積電期在貿易戰緩和帶動，一度來到千元關卡，市場信心回溫，然而，近期新台幣再度轉趨升值，可能對電子股第2季財報構成壓力，另外，在為期三個月的搶運潮後，須留意下半年拉貨需求可能下修風險，此外，關稅措施的長期影響不容忽視，聯準會降息預期縮減也意味著市場流動性改善空間有限，台積電期在漲多後，建議操作應保持審慎。

曹富凱表示，全球股市目前仍面臨川普關稅戰的嚴厲考驗，加上美國經濟疲軟的跡象蔓延，令金融市場陷入觀望，後市台股仍須慎防波動。從台積電期觀察，目前市場訊號仍偏空方，若股價無法站穩千元，可能造成市場持續震盪。

綜合技術面以及籌碼面觀察，外資居高思危避險心態仍濃，台積電期貨目前位置上檔仍然有壓，要提防獲利了結賣壓持續出籠。（富邦期貨提供）

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