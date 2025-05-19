期貨商論壇／永續期 靈活操作

5月來，美國所公布的經濟數據仍展現韌性，其中，4月非農就業增數優於預期，失業率則符合預期，近三周的初次請領失業金人數表現持平，皆顯示勞動力市場的需求依然穩健。

4月CPI及PPI數據意外下滑，雖顯示通膨尚未受到關稅政策影響，卻反倒壓抑原先樂觀的降息預期，突顯經濟、物價及政策前景仍存有高度的不確定性，使短期資金動能轉趨觀望，美指期則延續數日高檔震盪，以等待更明確的多空訊號出現。

市場關注Computex及輝達CEO黃仁勳的主題演講，國際三大信評機構之一的穆迪宣布調降美國評等，使美債失去唯一僅存的3A信評。

美財長貝森特表示，穆迪等機構的評等已屬落後指標，但美元及美債期仍再度受到考驗，短期內相關商品可能面臨較大的調整壓力，操作上宜保持謹慎，待整體利空消化後，市場焦點將轉向輝達財報，或有望迎來逢低布局的機會。

若有避險、投資的需求，都可透過期交所推出的「臺灣永續期貨」，該期貨屬於小型契約，交易門檻低。其主要追蹤臺灣永續指數，該指數由永續表現較佳的上市櫃公司所組成，涵蓋半導體、金融、傳產等公司，與加權指數相關性高，資金運用也更為靈活。但須注意期貨槓桿特性，留意風險，做好資金管控。（統一期貨提供）

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