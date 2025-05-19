台指期 外資加碼空單

台股昨（19）日開低走低，指數一路下探，終場大跌319點，收在21,523點，失守5日線；台指期也下跌285點、至21,538點，正價差為14.17點。期貨商表示，目前台指期暫時跌破5日均線，在出現重大利多前，短線上預期將以震盪整理為主。

台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少753口至1,926口，其中外資淨空單增加506口至37,713口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨多單增加2,109口至7,852口。

元富期貨表示，受穆迪降評、美債殖利率走升影響，美股電子盤走跌，影響台指期呈開低走低格局，在台積電（2330）等權值股領跌下，一路震盪走弱，終場下跌285點，以黑K作收。目前指數暫時跌破5日均線，但在月、季線的支撐下，仍維持於上檔的整理區間，在出現重大利多前，短線上預期形成震盪整理為主。

整體來說，市場焦點逐漸轉向即將登場的COMPUTEX。隨輝達執行長黃仁勳抵台，AI概念股有望再掀話題，相關供應鏈股能否止跌回穩，將成觀盤關鍵。短線留意指數能否守穩季線支撐，並觀察展會期間AI與高效運算題材是否重新獲得資金青睞。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，昨日周買權最大OI落在22,000點，周賣權最大OI落在21,000點， 月買權最大OI落在22,500點，月賣權最大OI落在20,600點。全月未平倉量put/call ratio值由1.22下降至1.08，VIX指數上升2.58至26.53；外資台指期買權淨金額3.43億元、賣權淨金額-0.34億元，整體選擇權籌碼面偏空。

展望後市，投資人須留意美國美債降評是否會擴大影響，此外，川普在出訪中東時表示，由於談判國家眾多，因此，美國單方面設定貿易夥伴關稅將在二至三周內公布。