快訊

鑽石公主號郵輪船長凌晨船上病逝 副手接替開進基隆港

藍營曝最新民調！賴總統明就職周年 逾半民眾憂1事、對關稅戰沒信心

輝達選址士北科 新壽解約或租賃？游淑慧質詢猛追

5月電子期、金融期齊跌

中央社／ 台北19日電

台北股市今天下跌319.86點，收21523.83點。5月電子期收1169.20點，下跌20.40點，逆價差1.36點；5月金融期收2076.40點，下跌18.80點，逆價差0.35點。

5月電子期以1169.20點作收，下跌20.40點，成交431口。6月電子期以1165.50點作收，下跌19.50點，成交117口。

電子現貨以1170.56點作收，下跌20.61點；5月電子期貨與現貨相較，逆價差1.36點。

5月金融期以2076.40點作收，下跌18.80點，成交274口。6月金融期以2068.60點作收，下跌14.80點，成交31口。

金融現貨以2076.75點作收，下跌23.69點；5月金融期貨與現貨相較，逆價差0.35點。實際收盤價以期交所公告為準。

延伸閱讀

5月台股期指跌285點

5月電子期金融期齊漲

5月電子期、金融期齊漲

5月電子期金融期齊漲

相關新聞

台指期 短線橫盤震盪

台股期現貨兩市上周五（16日）同步走高，台指期上漲126點收21,821點，與現貨的逆價差22.69點。期貨商表示，近期...

期貨商論壇／黃金期 觀望為宜

黃金價格近期進入階段性高盪震盪修正格局，黃金期貨跟著拉回，建議投資人維持觀望態度，密切關注3,000美元整數關卡支撐，並...

期貨商論壇／亞光期 攻守兼備

亞光（3019）在車用、無人機與AI應用深度布局，結合特斯拉Robotaxi題材與人形機器人趨勢推波助瀾，正處於多元成長...

鴻海、緯穎 認購有戲

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳中東行大豐收，市場推估訂單動能延續至2027年，帶旺鴻海（2317）、緯穎（6669）等...

全民權證／東元 挑中長天期

東元（1504）積極轉型，並提出四大策略，展望2025年，預期機電事業、智慧能源、智慧生活事業今年都將有成長表現。

全民權證／世芯 選價內外15%

世芯-KY（3661）今年加大投入北美市場的力道，深化與主要系統廠商及雲服務廠商戰略聯盟，以鞏固在半導體產業ASIC合作...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。