5月電子期、金融期齊跌
台北股市今天下跌319.86點，收21523.83點。5月電子期收1169.20點，下跌20.40點，逆價差1.36點；5月金融期收2076.40點，下跌18.80點，逆價差0.35點。
5月電子期以1169.20點作收，下跌20.40點，成交431口。6月電子期以1165.50點作收，下跌19.50點，成交117口。
電子現貨以1170.56點作收，下跌20.61點；5月電子期貨與現貨相較，逆價差1.36點。
5月金融期以2076.40點作收，下跌18.80點，成交274口。6月金融期以2068.60點作收，下跌14.80點，成交31口。
金融現貨以2076.75點作收，下跌23.69點；5月金融期貨與現貨相較，逆價差0.35點。實際收盤價以期交所公告為準。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言