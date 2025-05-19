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5月台股期指跌285點

中央社／ 台北19日電

台北股市今天終場跌319.86點，收21523.83點。5月台指期以21538點作收，下跌285點，與現貨相較，正價差14.17點。

台灣期貨交易所為近2個月指數期貨契約訂定開盤參考價為，5月期貨21823點、6月期貨21700點。

台股今天終場跌319.86點，收21523.83點，成交金額新台幣3262.56億元。

5月台指期貨以21538點作收，跌285點，成交6萬2525口；6月期貨以21441點作收，跌259點，成交1萬77口。實際收盤價格以期交所公告為準。

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