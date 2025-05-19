南亞科、華邦電 四檔靚

記憶體族群近日受惠於產業面表佳，尤其南亞科（2408）、華邦電（2344）等各擁利多，發行券商建議，對於DRAM族群偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

三星與SK海力士穩坐全球DRAM市場龍頭寶座，合計市占率逼近七成，握有市場定價主導權。近期兩大廠強勢調漲價格，市場預期，台灣DRAM業者南亞科、華邦電等將順勢跟進提高報價，增強營運動能。

目前南亞科將產品重心自傳統DDR3／DDR4逐步轉移至DDR5與客製化HBM記憶體，預估2025年DDR5投片比重將提升至20％，同時位元產出中，採用10奈米級第二代（1B）製程的產品將占比超過三成，生產效能與良率將顯著優化。

華邦電方面，今年首季營運表現略優於預估，受惠於急單與產品供需改善，第2季也將持續向上，同時觀察到DDR3／DDR4價格開始上揚，再加上今年全面推出LPDDR4全系列產品，預計將挹注下半年表現。

權證發行商建議，看好相關個股後市的投資人，可選價內外20%以內、逾90天的商品介入，但宜設好停損利點。