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華碩、技嘉 押逾120天

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
圖／經濟日報提供
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華碩（2357）及技嘉（2376）受惠於AI伺服器出貨帶來的業績成長，法人買盤持續加碼，股價展現強勢，權證發行商表示，投資人可挑選價外程度20%以內、距到期日120天以上的長天期認購權證參與行情。

華碩今年第2季預期PC系統業績季增25%至30%，零組件和伺服器季增10%，產業周期仍是正向發展，包括電競、edge AI、VGA 等，華碩均已取得相對領先地位。

面對關稅變數及匯率變動，華碩的營運模式透過多元市場布局，亞洲、歐洲有高的營收占比，美國營收僅10%至15%，收入幣別有一半以上是非美元計價，展現華碩的多元及韌性。

針對下半年PC需求，客戶考量地緣政治及匯率變化，確實有偏保守，2025年PC產業由5%左右下修至低個位數至持平，後續仍得看關稅的變化。不過華碩在AI PC及Gaming PC的高階領域領先，出貨亦具成長動能，今年出貨及市占率仍具高度信心，預期會超越市場平均，優於產業的營運表現，加上第1季伺服器GB200市場剛開始小量出貨，3月底至第2季才放量，第2季仍是向上成長的趨勢不變。華碩相關權證有華碩統一4B購01、華碩凱基49購05。

雖美國關稅政策紛擾，法人預估技嘉維持今年正向展望，主機板、顯卡及伺服器三大業務營收均年增雙位數；伺服器維持年增15%至20%，反映第2季後B200／GB200與GB300／HGX於下半年出貨貢獻。近期美國與馬來西亞廠的新產能將上線，將減輕公司的關稅影響。

技嘉4月營收月增35%、年增6%，法人預估，第2季營收有望季增25%。成長動能來自主機板提前拉貨需求、RTX-50 GPU供給改善，帶動顯卡出貨成長，以及搭載Blackwell GPU的AI伺服器生產放量，預估第2季顯卡與伺服器營收將季增25%至35%，主機板營收因淡季而持平。技嘉相關權證有技嘉統一4B購03、技嘉元富51購01。

伺服器 營收 華碩

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