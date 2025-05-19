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鴻海、緯穎 認購有戲

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
圖／經濟日報提供
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輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳中東行大豐收，市場推估訂單動能延續至2027年，帶旺鴻海（2317）、緯穎（6669）等台灣供應鏈跟著訂單滿手。法人認為，投資人可透過相關個股的中長天期權證靈活操作。

除獲得中東訂單外，美系雲端服務業者（CSP）對輝達GB200 NVL 72整機櫃的採購意願高，因其整機櫃能提供高算力與較佳的能耗控管，GB200伺服器從今年第2季起放量成長。

受惠台積電CoWoS-L良率改善，輝達將取消B200A晶片，集中資源於B200、B300系列產品，國內投顧法人預期，輝達將於今年第3季提供更高算力的B300系列產品，包含HGX B300、GB300 NVL 72、GB300A NVL 36。

供應鏈部分，鴻海主要取得微軟NVL 72整機櫃系統組裝訂單；鴻海4月營收達6,413.7億元，月增16.2%，年增25.5%，主要是AI伺服器需求強勁。

展望今年，法人表示，由於中國大陸市場競爭持續激烈，且蘋果Intelligence換機潮仍未顯現，鴻海今年消費智能營收可能持平；雲端網路產品部分，鴻海維持GPU模組主供地位，GPU基板則持續擴大產能，將擴大市占率；此外，鴻海積極爭取新案，擴大人工智慧（AI）伺服器整機接單，鴻海將為輝達新一代 GB200 NVL 72伺服器整機櫃系統組裝訂單主要供應商。連結鴻海的相關權證包括鴻海國泰51購02、雙鴻元大4A購02。

緯穎4月營收638億元，月減26.4%、年增190.5% ，月減主因季底拉貨效應墊高基期，但預料第2季仍可成長，係因亞馬遜（AWS）Trainium 2伺服器放量。

法人指出，在亞馬遜雲端年會發表Trainium 2 UltraServers後訪查供應鏈，亞馬遜特殊應用晶片（ASIC）顆數將有望由80萬顆成長至140萬顆，帶動伺服器出貨大幅成長。法人對緯穎營運維持正面看法，來自三大因素，一是受惠ASIC專案進入量產，二是GB200伺服器出貨，三是通用型伺服器需求強勁。緯穎相關權證有緯穎國泰49購03、緯穎群益4B購01。

伺服器 鴻海

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