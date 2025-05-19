聽新聞
0:00 / 0:00
全民權證／雙鴻 二檔活跳跳
雙鴻（3324）受惠人工智慧（AI）伺服器帶動水冷零組件成長，而伺服器營收占比提升和散熱產品價格提高，帶動獲利能力，加上近期股價反彈幅度低於同業，後續有表現空間。
雙鴻4月營收20.2億元，月增16.2%，年增65.9% ，主要動能來自水冷零組件出貨成長。展望2025年，伺服器業務受惠於新平台滲透率加速提升而成長，其中伺服器新平台的熱功耗設計上升，散熱模價格將增加20%至30%，且已出貨AI伺服器水冷板，價格為傳統氣冷產品的10至20倍。
投資人可挑選價內外15%以內、90天期以上的中長天期權證，如雙鴻群益49購06、雙鴻凱基4B購06，透過靈活操作參與個股行情。（群益金鼎證券提供）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言