全民權證／雙鴻 二檔活跳跳

雙鴻（3324）受惠人工智慧（AI）伺服器帶動水冷零組件成長，而伺服器營收占比提升和散熱產品價格提高，帶動獲利能力，加上近期股價反彈幅度低於同業，後續有表現空間。

雙鴻4月營收20.2億元，月增16.2%，年增65.9% ，主要動能來自水冷零組件出貨成長。展望2025年，伺服器業務受惠於新平台滲透率加速提升而成長，其中伺服器新平台的熱功耗設計上升，散熱模價格將增加20%至30%，且已出貨AI伺服器水冷板，價格為傳統氣冷產品的10至20倍。

投資人可挑選價內外15%以內、90天期以上的中長天期權證，如雙鴻群益49購06、雙鴻凱基4B購06，透過靈活操作參與個股行情。（群益金鼎證券提供）