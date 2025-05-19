全民權證／世芯 選價內外15%

世芯-KY（3661）今年加大投入北美市場的力道，深化與主要系統廠商及雲服務廠商戰略聯盟，以鞏固在半導體產業ASIC合作夥伴的地位。

法人表示，先前法說會提到，首季北美CSP第二代晶片出貨量開始放緩，北美IDM客戶AI晶片出貨動能較弱，但NRE貢獻提升，毛利率將回升至20%以上。

法人指出，雖然CSP客戶四代晶片還未確定，但世芯-KY積極與IP廠商配合，除AWS外，聯發科也入股私募，此次又提案新的私募，推估是要與大型IP廠商合作，取得3D IC或CPO等技術，爭取更多CSP客戶。

權證發行商建議，可買進價內外15%、距到期日90天以上的認購權證，如世芯凱基49購12、世芯永豐55購01。（凱基證券提供）

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