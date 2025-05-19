快訊

台鐵北迴線中斷！今首班車柴聯車接駁 行車資訊1次看

聽新聞
0:00 / 0:00

全民權證／世芯 選價內外15%

經濟日報／ 記者徐牧民整理
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

世芯-KY（3661）今年加大投入北美市場的力道，深化與主要系統廠商及雲服務廠商戰略聯盟，以鞏固在半導體產業ASIC合作夥伴的地位。

法人表示，先前法說會提到，首季北美CSP第二代晶片出貨量開始放緩，北美IDM客戶AI晶片出貨動能較弱，但NRE貢獻提升，毛利率將回升至20%以上。

法人指出，雖然CSP客戶四代晶片還未確定，但世芯-KY積極與IP廠商配合，除AWS外，聯發科也入股私募，此次又提案新的私募，推估是要與大型IP廠商合作，取得3D IC或CPO等技術，爭取更多CSP客戶。

權證發行商建議，可買進價內外15%、距到期日90天以上的認購權證，如世芯凱基49購12、世芯永豐55購01。（凱基證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

世芯 晶片 權證

延伸閱讀

全民權證／世芯 瞄準逾120天

大摩力挺世芯 評等優於大盤

全民權證／世芯 選逾六個月

外資喊加碼、目標價3,988元 世芯漲停奪股后超車力旺

相關新聞

鴻海、緯穎 認購有戲

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳中東行大豐收，市場推估訂單動能延續至2027年，帶旺鴻海（2317）、緯穎（6669）等...

台指期 短線橫盤震盪

台股期現貨兩市上周五（16日）同步走高，台指期上漲126點收21,821點，與現貨的逆價差22.69點。期貨商表示，近期...

期貨商論壇／黃金期 觀望為宜

黃金價格近期進入階段性高盪震盪修正格局，黃金期貨跟著拉回，建議投資人維持觀望態度，密切關注3,000美元整數關卡支撐，並...

期貨商論壇／亞光期 攻守兼備

亞光（3019）在車用、無人機與AI應用深度布局，結合特斯拉Robotaxi題材與人形機器人趨勢推波助瀾，正處於多元成長...

全民權證／東元 挑中長天期

東元（1504）積極轉型，並提出四大策略，展望2025年，預期機電事業、智慧能源、智慧生活事業今年都將有成長表現。

全民權證／世芯 選價內外15%

世芯-KY（3661）今年加大投入北美市場的力道，深化與主要系統廠商及雲服務廠商戰略聯盟，以鞏固在半導體產業ASIC合作...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。