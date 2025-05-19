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期貨商論壇／亞光期 攻守兼備

經濟日報／ 記者周克威整理

亞光（3019）在車用、無人機與AI應用深度布局，結合特斯拉Robotaxi題材與人形機器人趨勢推波助瀾，正處於多元成長引擎啟動階段。在產品高階化與資本擴張同步推動下，亞光期具備攻守兼備優勢。

亞光為台灣光學鏡頭大廠，產品涵蓋數位相機、手機、運動相機、無人機、車載鏡頭與機器人視覺系統等，為少數具備光學鏡片、模組、機構件一條龍整合能力的供應商，近年積極朝高階化產品與新應用拓展，強化在人工智慧（AI）、自駕車與機器人領域布局。

亞光今年第1季繳出亮眼成績，營收年增26%、季減14%，符合市場屬預期，稅後純益為2.2億元，年增98%，創下四年來同期新高，每股盈餘（EPS）0.79元。前四月營收年增29%，創同期新高。

亞光為特斯拉主要的車用鏡頭供應商，鏡頭產品具備全視角、無死角偵測能力，成為自駕車感知系統的關鍵元件，去年車載鏡頭出貨量達1,099萬顆，年增63%，今年預計持平或略增至1,200萬顆。隨特斯拉預計今年6月推出Robotaxi服務，加上美國政策可能鬆綁自駕車法規，亞光有望持續受惠為滿足需求，積極擴產，規劃2026年於菲律賓新建第二座車載鏡頭廠區，屆時將占總體產能15~20%，並搭配中國長安廠進行雙地布局，有助提升產能與供應鏈韌性。

（兆豐期貨提供）

亞光 光學鏡頭 自駕車

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