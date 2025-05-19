期貨商論壇／黃金期 觀望為宜

黃金價格近期進入階段性高盪震盪修正格局，黃金期貨跟著拉回，建議投資人維持觀望態度，密切關注3,000美元整數關卡支撐，並審慎評估短線部位風險。

近期黃金期貨自高點快速回落，反映市場對避險資產需求進入調整階段。伴隨美中經貿緊張情勢暫時緩解，全球主要風險因子出現降溫跡象，資金開始自避險部位撤出，轉向風險性資產。

就基本面而言，關稅議題轉趨緩和，搭配美國就業與通膨數據回穩，原先支撐黃金走高的宏觀壓力減輕。短期內，在避險需求不再具備主導地位下，金價面臨上檔壓力加重的風險。

從資金面來看，黃金ETF資金流向開始出現轉折。儘管4月亞洲ETF流入強勁，但進入5月後，中國與西方市場的資金均趨於觀望，上海期交所成交與交割量同步下滑，反映市場動能放緩。投資人趁高獲利了結，短線不再積極加碼。

期貨市場的投機部位也同步降溫，最新CFTC數據顯示，黃金期貨淨多單連兩周下滑至近一年低點，代表市場對後市樂觀情緒降溫。在資金缺乏明確支持下，黃金價格進入震盪整理階段，並可能進一步測試技術支撐。

雖然長期仍有央行購金、通膨預期與地緣風險等支撐因素，但這些利多短期已部分反映，加上美元與美債殖利率反彈，削弱黃金吸引力。若無新一波避險需求推動，金價回升動能有限。（華南期貨提供）