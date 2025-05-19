台指期 短線橫盤震盪

台股期現貨兩市上周五（16日）同步走高，台指期上漲126點收21,821點，與現貨的逆價差22.69點。期貨商表示，近期指數維持橫盤震盪，但在下檔均線支撐下，短線震盪過後，有望挑戰年線關卡。

台股上周五開高走高，電子權值股表現分歧，其中，權王台積電以及金控雙雄為撐盤要角，此外，類股成交比重方面，以航運族群最為吸金，推升整體大盤走勢，終場指數上漲113點、收在21,843點，累計全周大漲928點。

台指期上周五上揚126點，至21,821點，逆價差為22.69點，台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加158口至2,679口，其中外資淨空單減少1口至37,207口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少1,928口至5,743口。

外資現貨買超、期貨淨空單微減，自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空布局；近月選擇權籌碼樂觀格局，賣權OI大於買權OI差距為2.6萬餘口，賣權OI增量依舊大於買權，目前選擇權呈多方表態。

群益期貨表示，外資期現貨略為樂觀，自營商選擇權呈現保守，月選擇權呈現樂觀，整體籌碼面略為樂觀；技術面上，台股波動率走低態勢不變，目前在電金權值股輪漲帶動下，短線拉回仍可樂觀操作。

元富期貨認為在下檔均線支撐下，短線上在震盪過後，有機會挑戰年線關卡。