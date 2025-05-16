快訊

考生注意！國中教育會考今登場 應考注意事項一次看

全民權證／台光電 兩檔搶鏡

經濟日報／ 記者周克威整理

台光電（2383）首季營收季增16.8%、年增68%，稼動率滿載，受惠於ASIC AI需求強勁，M6等級以上材料出貨占比逾35%。產品結構優化下，毛利率30.4%，單季稅後純益34.6億元，季增31%、年增75.3%，每股純益（EPS）10元。

展望第2季，美國對全球祭出關稅戰，衝擊製造業，然隨CSP業者陸續開出財報，AI建置需求維持高成長不變。此外，部份組裝廠在北美有組裝產能，關稅衝擊更低，本季度NVIDIA Blackwell平台也開始放量，加上其他CSP業者ASIC訂單也有所增長，AI布建驅動800G、400G Switch需求強勁，單季EPS將成長至11.1元。

權證券商建議，看好個股後市投資人，建議利用價內外5%以內、有效天期120天以上的商品介入。（元富證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

延伸閱讀

「關稅戰影響台南牛肉湯？」議員要求加強「產地」保護

陸減少買輝達、超微AI晶片

御嵿第1季 EPS 0.2元

上市櫃Q1賺逾兆元 57家EPS 締新猷

相關新聞

台積電、川湖 選中長天期

台北國際電腦展登場在即，輝達黃仁勳也來台暖場，市場看好將再次掀起AI旋風中，台積電（2330）、川湖（2059）等AI供...

廣宇、樺漢 四檔活跳跳

鴻海集團旗下廣宇（2328）、樺漢（6414）近日股價走勢強勁，在2025 Computex即將到來之際，鴻海集團相關A...

全民權證／昇陽半 挑逾150天

昇陽半導體（8028）首季營收符合市場預期創新高。28奈米製程中每10片正片需要8片檔控片，但3奈米製程中，每10片正片...

全民權證／美律 押價內外15%

美律（2439）受惠客戶在關稅豁免期間積極拉貨，法人預估第2季營收季增約三成，加上配發7.3元現金股利，換算股息殖利率達...

全民權證／台光電 兩檔搶鏡

台光電（2383）首季營收季增16.8%、年增68%，稼動率滿載，受惠於ASIC AI需求強勁，M6等級以上材料出貨占比...

最牛一輪／長榮揚帆 國泰48啟航

長榮（2603）第1季稅後純益273.58億元，年增57.39%；每股純益（EPS）12.64元，年增55.28%；董事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。