全民權證／台光電 兩檔搶鏡

台光電（2383）首季營收季增16.8%、年增68%，稼動率滿載，受惠於ASIC AI需求強勁，M6等級以上材料出貨占比逾35%。產品結構優化下，毛利率30.4%，單季稅後純益34.6億元，季增31%、年增75.3%，每股純益（EPS）10元。

展望第2季，美國對全球祭出關稅戰，衝擊製造業，然隨CSP業者陸續開出財報，AI建置需求維持高成長不變。此外，部份組裝廠在北美有組裝產能，關稅衝擊更低，本季度NVIDIA Blackwell平台也開始放量，加上其他CSP業者ASIC訂單也有所增長，AI布建驅動800G、400G Switch需求強勁，單季EPS將成長至11.1元。

權證券商建議，看好個股後市投資人，建議利用價內外5%以內、有效天期120天以上的商品介入。（元富證券提供）

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