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台積電、川湖 選中長天期

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台積電。路透
台積電。路透

台北國際電腦展登場在即，輝達黃仁勳也來台暖場，市場看好將再次掀起AI旋風中，台積電（2330）、川湖（2059）等AI供應鏈將再成市場矚目焦點，權證券商建議，可利用券商造市積極、中長天期等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

中美貿易談判結果超出預期，台積電4月營收同時創新高，加上Computex展在即，黃仁勳來台帶旺AI、機器人題材，法人圈看好台股AI供應鏈近期表現。

台積電4月營收3,495億元，月增22.2%、年增48.1%，累積第2季營收達成率37%，表現優於市場預期，主要因HPC需求延續帶動3、5奈米需求穩定，5、6月營收考量新台幣短期內快速升值約6%，美元營收或將受到負面影響，但整體第2季營運仍可達到284~292億美元區間。

此外，考量台積電在A16、2奈米、3奈米等先進製程具有絕對優勢，加上CoWoS、SoIC、CPO等先進封裝提高競爭護城河，因此，持續看好全年營運表現，預估今年每股純益（EPS）在58~61元間。

川湖第1季營收季增27.6%、年增104.1%，優於市場預期，毛利率76.1%，季、年雙增。同時公司費用控管得宜及良好的營運槓桿，使營益率達68.9%，EPS為26.35元，其中匯兌利益貢獻約2元，大幅優於法人、市場預期。

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