全民權證／昇陽半 挑逾150天

昇陽半導體（8028）首季營收符合市場預期創新高。28奈米製程中每10片正片需要8片檔控片，但3奈米製程中，每10片正片需要20~22片檔控片。台積電再生晶圓自製比例降低，供需轉趨吃緊。昇陽半導體在台積電中握有約六成份額，在先進製程中更高，優先受惠。

再生晶圓需求明確性高，昇陽半積極擴充產能因應客戶需求。由於再生晶圓供需吃緊，今年上半年產能利用率維持於高檔，另外，隨著先進製程需求增長帶動高規格再生晶圓佔比提升，抵銷再生晶圓降價幅度。價穩量增趨勢下，預期產能擴充如期推進將為公司營收帶來成長動能。

看好昇陽半導體後市表現的投資人，可挑選價內外15%以內、有效天期150天以上的商品入手。（國泰證券提供）

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