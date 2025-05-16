廣宇、樺漢 四檔活跳跳

鴻海集團旗下廣宇（2328）、樺漢（6414）近日股價走勢強勁，在2025 Computex即將到來之際，鴻海集團相關AI概念股表現都不錯，市場交易熱度也佳，投資人可挑選相關認購權證操作。

廣宇第1季稅後純益2.15億元，季減29%，但較去年同期增加26.7%，每股純益（EPS）0.42元。第2季營收可望走揚，因工作天數比第1季多，客戶並未因美國對等關稅問題而影響太多訂單。廣宇被視為機器人概念股，2025Computex熱門話題也將離不開AI機器人，因今年受惠AI伺服器與機器人強勁成長，加上消費性電子產品訂單回升，今年業績可望年增兩位數百分比。

在AI伺服器方面，廣宇目前先做伺服器組裝（L10），進一步提升到PCB等零組件，同時提高工控產品與醫療產品出貨比重，藉此拉升毛利。

樺漢因AI趨勢成形，客戶導入意願增加，ESaaS成長顯著，積極擴展雲端SaaS業務，專注五大轉型增值內容，含括：數位、AI、能源、資安、ESG。今年第1季ESaaS營收45億元，年增15%，第2季成長可望超過20%。ESaaS屬於雲端運算一環，對於客戶導入AI助益甚大，第1季Cloud+Edge AI營收33.6億元，年增69.7%。由於客戶導入AI意願不斷提高，估計今年可望年增42%至172億元，占比上升至10%。

法人展望今年樺漢在系統整合（帆宣）事業部受惠台積電北美資本支出擴大，估營收年增8%；ODM部門受惠NCR增加的代工訂單從下半年開始出貨，估營收年增34%；品牌通路部門的國防、軌道運輸、充電椿等需求強勁，整體營運穩健。

看好相關個股的投資人，可挑選價外20%至價內10%、有效天期三個月以上的權證入手。