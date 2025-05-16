全民權證／美律 押價內外15%

美律（2439）受惠客戶在關稅豁免期間積極拉貨，法人預估第2季營收季增約三成，加上配發7.3元現金股利，換算股息殖利率達5.7%，吸引外資及投信持續加碼，近日股價領先大盤收復所有均線。

法人分析，雖然今年整體揚聲器及耳機市場不確定性高，但美律仍有部分新產品出貨動能明確，除iPad揚聲器新舊機種、藍芽音響新案外，還有助聽器、直播主麥克風、Utuber領夾式麥克風、重低音音箱，汽車喇叭等新產品。

至於收購MWH切入日本知名耳機品牌市場，預計交割時間落在今年第3季，實際待主管機關核准，法人推估可貢獻年營收約40億元。

權證發行商建議，可買價內外15%內、距到期日逾90天相關認購權證，擴大獲利空間。（兆豐證券提供）

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