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台股開盤上漲1點 台積電開低2元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股16日開盤指數上漲1.63點，開盤指數為21,731.88點。圖／聯合報系資料照片
台股16日開盤指數上漲1.63點，開盤指數為21,731.88點。圖／聯合報系資料照片

台股16日開盤指數上漲1.63點，開盤指數為21,731.88點；隨後翻黑，最低來到21,697.85點。台積電（2330）開盤價991元，下跌2元。

群益投顧表示，大盤上檔逐漸面臨長期反壓考驗，惟在短期均線架構轉弱前，仍可維持偏多震盪表現，暫以技術性調整視之。續以技術面短多標的為主，參考短期均線變化順勢操作因應。

操作題材可留意：

1.台機器人計畫出爐，預期將成兆元產業─行政院會5月15日通過「AI新科技—智慧機器人計畫」報告，預計2026年起由國科會匡列四年100億元科技預算支持，國發基金十年投入100億元，目標發展成為兆元產業。COMPUTEX下周開展，黃仁勳5月19日發表主題演說，挹注機器人題材熱度。

2.中美航線需求爆衝，貨櫃三雄營運進補─美中達成互降關稅協議，90天空窗期為美國零售業者帶來回補庫存，以及為第4季消費旺季提前備貨絕佳機會，帶動預訂從中國大陸運往美國貨櫃訂單暴增近三倍，往美西美東40呎櫃都上漲500美元，漲幅分別達14.3、20%，有利貨櫃三雄營運表現。

周四（15日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為42,322.75點，上漲271.69點、漲幅0.65%；S&P 500指數上漲0.41%；那斯達克指數下跌0.18%；費半指數下跌0.57%。台積電ADR跌0.28%，，收在194.22美元，較台北交易溢價18.1%。

最新經濟數據加深投資人對聯準會（Fed）今年會為防止經濟衰退將至少降息兩次的預期心理。超微（AMD）跌2.3%，輝達（NVIDIA）跌0.4%。對Fed政策最敏感的2年期公債殖利率下跌10個基點至3.95%，而基準的10年期公債殖利率也以相同幅度下跌，降至4.43%。

美國4月生產者物價意外下降，創下五年來最大降幅，主要反映利潤率下滑，可見企業正在吸收部分加徵關稅的衝擊。零售銷售成長明顯放緩，顯示消費者擔心關稅導致漲價，收縮了對汽車、體育用品及其他進口商品的支出。

三大法人周四集中市場合計買超90.1億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超75.1億元，投信買超18.8億元，自營商（自行買賣）買超0.8億元，自營商（避險）賣超4.7億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少684口至2,521口，其中，外資淨空單增加925口至37,208口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加608口至7,671口。

選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在22,000點，週賣權最大OI落在21,000點 ; 月買權最大OI落在22,800點，月賣權最大OI落在20,600 點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.18下降至1.17。VIX指數下降1.01至24.75。外資台指期買權淨金額4.58億元 ; 賣權淨金額-0.17億元。整體選擇權籌碼面中性。

台積電 外資

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