高股息ETF 押寶長天期

台股高股息主題今年來表現相對抗震，可做為動盪趨吉避凶的投資策略。法人建議，可利用群益台灣精選高息（00919）、中信中國高股息（00882）等指數型相關權證參與。

法人分析，台股4月CPI年增率2%，高股息ETF平均殖利率達5%左右，高股息ETF殖利率具吸引力。投資高股息ETF除了看現金股利殖利率，選股邏輯更是關鍵，能有效降低產業集中與景氣循環風險的高股息ETF，在當前震盪的市場環境中相對有機會跟漲抗跌。

此外，科技電子類股是台股最具競爭優勢的產業類別，長期報酬成長性優於大盤，一旦關稅等市場不確定性因素消除，處於成長趨勢的AI供應鏈將重回市場主旋律，建議透過科技搭配息收雙主軸布局，卡位行情反彈及中長線投資契機。

策略上，由於短期市場不確定性仍高，因此具備「高品質、高股息、低波動」多因子選股策略的高股息ETF，挑選出財務體質佳、配息紀錄良好與股價具競爭力的企業，得以避開市場常見的「高息陷阱」，相對有機會吸引資金青睞。

下半年起，應密切觀察美國6月13日公布CPI，6月19日聯準會公布利率決策，如果美國消費力道受到影響，表示關稅對通膨影響開始顯現，股市可能有壓，若聯準會降息再次遞延，股市回檔機率大，如果下半年企業營收表現不如預期，股市再面臨一波修正難免。

權證發行商建議，看好群益台灣精選高息、中信中國高股息等後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外20%以內、剩餘天數超過90天等條件為主，藉以放大槓桿利潤。